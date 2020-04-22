شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يفتتح تطوير 10 قرى من مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تطوير 10 قرى بمراكز (بني سويف، ببا، سمسطا، أهناسيا، ناصر، الواسطى)، وذلك ضمن المرحلة الثانية من البروتوكول الثالث الموقع بين صندوق «تحيا مصر» وجمعية الأورمان في إطار مبادرة تطوير القرى الأكثر احتياجا، والتي يتم تنفيذها تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وحضر الافتتاح، حسين رجب منسق صندوق تحيا مصر بمحافظات (بني سويف، الفيوم، الجيزة)، وإمام أحمد إمام، ورمضان عبدالسلام مديرًا مشروعات الأورمان ببني سويف، المحاسب محمد بكري رئيس مركز ومدينة ناصر، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي

وأقيم الافتتاح بقرية الحرجة مركز ناصر، والتي شهدت الافتتاح الرسمي لعدد 10 قرى وهي (باها، منشية محمد رضوان، صفط راشين، الصعايدة، التضامن 2، دشاشة، منشأة الأمراء، أبويط، معصرة أبوصير، بجانب قرية الحرجة) بإجمالي 300 منزلاً بواقع 30 منزل بكل قرية من القرى العشر

وعقب الافتتاح تفقد محافظ بني سويف، بعض المنازل المطورة، حيث شملت أعمال التطوير تعريش الأسقف وتركيب الأبواب والشبابيك ووصلات داخلية لمرافق المياه والكهرباء ومحارة المنزل من الداخل والخارج ودهانات وتراكيب سيراميك،فيما تم توزيع 300 كرتونة مواد غذائية ولحوم على الأسر أصحاب المنازل المطورة في القرى العشر، بواقع كرتونة مواد غذائية و2 كيلو جرام من اللحوم لكل أسرة، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وتقدم محافظ بني سويف بالتهنئة للأهالي بمناسبة حلول شهر رمضان،معربا عن سعادته بتواجده في هذه المناسبة التي يشارك فيها المواطنين فرحتهم بتطوير منازلهم، مؤكدًا على أن الدولة بكافة أجهزتها، تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضع المواطن البسيط وتوفير احتياجاته في أولوياتها،لافتا إلى أهمية المشاركة المجتمعية باعتبارها حجر الزاوية في خطط التنمية،مشيراً إلى أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي ومحوري للدولة، في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية والارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجا.

كما أعرب محافظ بني سويف عن شكره، لكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لا تدخر جهدا في الدفع بجهود التنمية،موجها تحية خاصة لصندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان صاحبي الآيادي البيضاء في كل ربوع مصر،ومثمناً الجهود التي يبذلها الصندوق بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في مجال مساعدة الفئات الأكثر احتياجا لتطويروإعادة أعمار القرى، مضيفا أننا في بني سويف نعمل بروح الفريق الواحد في منظومة عمل متكاملة تتضافر فيها كافة الجهود الرسمية والأهلية لتحقيق الصالح العام وتحسين مستوى معيشة أهالينا في القرى الأكثر احتياجًا.

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محافظ بني سويف يفتتح تطوير 10 قرى

محافظ بني سويف يفتتح تطوير 10 قرى

محافظ بني سويف يفتتح تطوير 10 قرى

محافظ بني سويف يفتتح تطوير 10 قرى

محافظ بني سويف يفتتح تطوير 10 قرى

محافظ بني سويف يفتتح تطوير 10 قرى

محافظ بني سويف يفتتح تطوير 10 قرى