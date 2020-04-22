شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لفتيات أثناء افتتاح مشروعات تنموية بالسويس: «لو سمحتوا متقفوش كده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في لفتة إنسانية، قاطع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدمة حفل افتتاح عدد من المشروعات التنموية بشرق قناة السويس، ليطلب من عدد من القتيات المشاركات في حفل الافتتاح بالجلوس وعدم الوقوف على أقدامهن تحت أشعة الشمس، خلال الحفل، قائلا: «اسمحيلي اقاطعك ثانية من فضلكم الفتيات الواقفين متقفوش كدة تعالوا لو سمحتوا ولما نيجي نفتتح متقفوش كده، لو سمحتوا متقفوش كده».

يشهد الرئيس السيسي افتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القناة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.