شكرا لقرائتكم خبر عن «المرشدين السياحيين» تدعو لإيقاف غرامات القيمة المضافة والتأمينات لحين عودة الحركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب المرشدين السياحين الحكومة بإيقاف غرامة ضريبة القيمة المضافة التي يتم فرضها على المرشدين السياحيين في حالة تأخير تقديم إقرار الضريبة الشهري .

و قالت د. فاطمة حسين عضو الجمعية العمومية لنقابة المرشدين، أن المرشدين السياحيين انقطعت بهم سبل العمل نتيجة لتوقف حركة السياحة الوافدة، على خلفية انتشار فيروس كورنا والتزام العالم أجمع بسياسة التباعد الاجتماعي وايقاف حركة السفر، مطالبة بإيقاف غرامة التأمينات الاجتماعية.

وقال ياسر عبدالوهاب وكيل نقابة المرشدين السياحين لـ«المصري اليوم»، أن مجموعة من ممثلي المرشدين قد التقت محمد سعفان وزير القوى العاملة عقب توقف العمل، بهدف طرح الأزمة على الوزارة، والحصول على دعم للمرشدين بعد الأزمة، لكن الدعم الذي توجهه الدولة هو دعم للعمالة اليومية غير المؤمن عليها، بينما المرشد السياحي هو مهنه مصنفه «أصحاب مهنه حره غير تجارية .

و أضاف تقدمنا بطلب منذ أكثر من أسبوعين لوزير المالية لدعم المرشدين السياحيين بعد توقفهم عن العمل بفعل جائحة كورونا، وإيقاف الغرامة على إقرار ضريبة القيمة المضافة، خاصة وأن العمل السياحي متوقف.

وأكد «عبدالوهاب» على أن المرشدين أيضا حاولت الحصول على دعم لأعضائها من صندوق الطوارئ التابع لوزارة السياحة، لكن المشاركين في الصندوق هم موظفين شركات السياحية نظرا لدفعهم 1% من قيمة الراتب، وبالتالي لا يحق لنا الحصول على دعم صندوق الطوارئ، وفيما يتعلق بوزارة التضامن الاجتماعي توجهنا أيضا لها بهدف النظر في ملف المرشدين السياحيين في ضوء الوضع الراهن.

ولفت «عبدالوهاب» إلى أن الدولة دعمت المرشدين السياحيين عقب توقف الحركة بعد عام 2011 بمبلغ 20 مليون جنيه، تم تخصيصها في ذلك الوقت من جانب وزارة المالية وبموافقة من المجلس العسكري.

و طالب وكيل نقابة المرشدين السياحيين بتأجيل التأمينات الاجتماعية على المرشدين وغرامات التحصيل لمدة 6 شهور أو لحين استئناف حركة السياحة، كذلك خصم قيمة الضريبة المضافة من المنبع، وايقاف تقديم الاقرارات الضريبية والغرامات عليها لحين استئناف حركة السياحة.

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ودعا الحكومة إلى نظر في ملف المرشدين السياحيين كونهم أول الفئات التي تأثرت بجائحة كورونا، وتقديم دعم مادي لهم خاصة وأن مهنة الارشاد السياحي مرت بالعديد من الأزمات عقب ثورة يناير، ثم سقوط الطائرة الروسية، لافتا إلى ضرورة النظر في التشريعات التي تنظم مهنة الارشاد السياحي والقرارات المتعلقة بآليات تحصيل الضرائب.

وفي سياق متصل قالت د. غادة شلبي نائب وزير السياحة لـ «المصري اليوم»، أن وزارة السياحة هي جهة إشراف ومنح التراخيص لعمل المرشدين السياحيين.