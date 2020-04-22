شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستقبل رجل أعمال تبرع بمليون جنيه لمجابهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تبرع رجل أعمال ببني سويف بمبلغ مليون جنيه في الحساب البنكي رقم (٢٢٠٠٠١٠١)، والذي خصصته المحافظة لتلقى التبرعات المادية ضمن مبادرة (بني سويف معاك)، والتي أطلقتها المحافظة مؤخرا لحشد كافة الجهود في مجابهة الأزمات والكوارث وفيروس كورونا.
واستقبل المحافظ محمد هانىء غنيم، اليوم الأربعاء، المتبرع المهندس جمال عبدالفتاح عثمان، حيث أثنى على هذه المساهمة من أحد أبناء المحافظة للدفع بجهود الدولة في مجابهة التحديات والأزمات.
وجدد المحافظ ثقته الكبيرة في المسؤولية المجتمعية والوعي والانتماء الوطني لأبناء بني سويف، وأنهم نموذجا يُحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا.
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