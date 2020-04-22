شكرا لقرائتكم خبر عن «السكة الحديد» تبدأ في اختبار العربة الروسي بـ120«شيكارة» رمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت هيئة السكة الحديد في اجراء الاختبارات العملية على عربة الركاب الروسية النموذج وذلك صباح الاربعاء على خط القاهرة / الاسكندرية.ضمن صفقة روسية مجربة وعددها 1300 عربة ركاب. وذلك بعد شهر من وصول العربة لمصر وتخزينها في ورش حمدي الشايب بالقاهرة.

وقامت اللجنة الفنية المشكلة من السكة الحديد ومعها ممثل عن التحالف الروسي- المجرى بوضع ١٢٠«شيكارة» من الرمال داخل العربة لاختبار اتزان العربة وبواجي العربة.

وكشفت مصادر مطلعة ان اللجنة الفنية تضم الفنيين اللذين اشرفوا على تصنيع العربة في مصنع تيفير الروسي، ومن المنتظر ان تستمر التجارب لمدة ٤٥ يوما أو ٧٥ الف كيلو متر.

وأضافت المصادر ان السكة الحديد استبعدت مصنع سيماف من اختبار العربة الروسية، على الرغم من تخصص سيماف في اختبار العربات وآخرها الـ212 عربة VIP والتي تم تصنيعها بالشراكة مع الصين في 2015.

وأوضحت المصادر أن الاختبارات ستشمل اتزان العربة في وضع الفراغ، وأيضا أثناء الحمولة وذلك عن طريق الرمال التي تم وضعها على المقاعد بديلا للركاب، كما سيتم اختبار بواجي العربة الجدة، بالاضافة إلى اختبار «جباريد» السكة الحديد والتي تضم ارتفاع الكباري والكبارى.

وأشارت أن هناك ملاحظات مبدئية على الشكل الخارجي للعربة وهو عدم وجود «شبكة تصريف امطار»اعلي العربة ومن المنتظر ان يتم تلافي هذه الملاحظة مع بدء التصنيع الفعلي ل ١٣٠٠ عربة.

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جدير بالذكر أن السكة الحديد وقعت مع التحالف الروسى المجرى عقد لتوريد العربات الـ 1300 بالكامل خلال 40 شهر من تاريخ تفعيل التعاقد الموقع، ولن يتم التصنيع في مصر، خلافا لما تم الاتفاق عليه، وذلك بعد اعتراض البنك المجرى، ويضم التعاقد تصنيع وتوريد 800 عربة مكيفة، بينهم 500 درجة ثالثة مكيفة وهى خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة، بالإضافة إلى 500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية (مميزة).

السكة الحديد تختبر عربات الركاب الروسية

السكة الحديد تختبر عربات الركاب الروسية