شكرا لقرائتكم خبر عن فض تجمع لمستحقي معاش «تكافل وكرامة» بعزبة خورشيد بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدخل موظفو المتابعة بحي شرق الإسكندرية، اليوم الأربعاء، لفض تجمعات لعشرات المواطنين أمام مكتب بريد عزبة خورشيد القبلية، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد مكتب بريد عزبة خورشيد القبلية، صباح اليوم الأربعاء، زحام شديد من المواطنين خلال صرف معاشات «تكافل وكرامة»، وهو ما رصدته الإدارات التنفيذية والمتابعة بحي شرق خلال جولاتها الميدانية.

ومن جانبها، أوضحت سحر شعبان، رئيس حي شرق الإسكندرية، إنه تم فض التجمعات والزحام وإعادة ترتيب المستحقين واتخاذ المسافات الضرورية بين المواطنين وتوعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حرصًا على سلامتهم.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تواصل صرف معاشات برنامج «تكافل وكرامة» من خلال ٤٠٠٠ مكتب للبريد على مستوى محافظات الجمهورية.

فض تجمعات لمستحقي معاشات «تكافل وكرامة» أمام مكتب بريد عزبة خورشيد بالإسكندرية

فض تجمعات لمستحقي معاشات «تكافل وكرامة» أمام مكتب بريد عزبة خورشيد بالإسكندرية

فض تجمعات لمستحقي معاشات «تكافل وكرامة» أمام مكتب بريد عزبة خورشيد بالإسكندرية