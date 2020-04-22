شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. اعرف أوضاع الوقوف للصلاة جماعة مع أسرتك فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دار الإفتاء المصرية، عن كيفية أوضاع الوقوف الصحيحة لصلاة الجماعة مع الأسرة فى المنزل، وذلك بعد قرار وزارة الأوقاف بغلق المساجد خلال شهر رمضان، للحد والوقاية من انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19".





وتحت عنوان "اعرف أوضاع الوقوف للصلاة جماعة مع أسرتك فى المنزل"، نشرت دار الإفتاء عبر حسابها على تويتر، انفوجراف يظهر كيفية الوقوف الصحيح للصلاة وترتيب الأفراد من حيث الإمامة والمأمومين.





كانت وزارة الأوقاف، أكدت أن المسموح به فى المساجد خلال شهر رمضان المبارك فى ظل الظروف الراهنة هو رفع آذان النوازل دون سواه، وذلك فى المساجد دون الزوايا والمصليات.

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وأضافت الوزارة فى بيان، أنه سيستمر غلق الزوايا غلقا تاما، مع تأكيد الوزارة على ضرورة الالتزام برفع أذان النوازل بجميع المساجد دون تقصير فى ذلك، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر البلاد.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وجه الشكر والتقدير إلى الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ودار الإفتاء المصرية وفضيلة المفتى الدكتور شوقى علام، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب ورئيسها الدكتور أسامة العبد، وسائر العلماء المحترمين على دعمهم الكبير لجميع قرارات وزارة الأوقاف المصرية بشأن تعليق الجُمع والجَماعات، وتأكيدهم جميعًا على الالتزام بجميع قرارات مؤسسات الدولة الوطنية الوقائية من فيروس كورونا، فى شرعية الحفاظ على النفس من كل ما يعرضها لخطر الهلاك، وأكدت الوزارة، أن ما يقتضى الحفاظ على النفس فى شهر شعبان هو ما يقتضى الحفاظ عليها فى شهر رمضان، فليس من الدين ولا من العقل ولا من الحكمة ولا المنطق أن نتخذ الإجراءات التى تحافظ على النفس البشرية من مخاطر الهلاك فى شعبان ثم لا نتخذ الإجراءات نفسها فى رمضان.

واختتمت وزارة الأوقاف: "فإذا كانت الأرض مسجدًا وطهورًا لنا فى شهر شعبان فهى لا تزال مسجدًا وطهورًا فى شهر رمضان، فرب شعبان هو رب رمضان ورب شوال، والحكم المبنى على علة لا يتغير إلا بتغيرها أو زوالها، وقلنا: إن زوال علة تعليق الجُمع والجَماعات والتجمعات مرتبط بعدم تسجيل حالات إيجابية جديدة من فيروس كورونا، وزوال احتمال انتقال العدوى بفيروس كورونا جراء التجمعات".