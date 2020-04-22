شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس يروى تفاصيل عبور سفينة مصابى "كورونا": حمولتها 133 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل عبور سفينة إيطالية، على متنها 65 شخصًا مُصابًا بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، من المجرى الملاحى للقناة فى فترة زمنية مدتها 11 ساعة، يوم 23 مارس الماضى.

Advertisements

وقال ربيع، فى كلمته، خلال افتتاح عددًا من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه "تم الاستعانة بقاطرة أمامية لإرشاد السفينة الإيطالية وأخرى خلفها على متنها مرشدين متخصصين، وتم رصدها ومتابعتها عبر 16 نقطة مراقبة بطول القناة، إضافة إلى ما يصل إلينا من المرشد الأمامى والخلفى للتأكد من مرورها من المسارات الصحيحة".

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن طول السفينة كان 300 متر، وعمق الغاطس 8.5 متر، وحمولتها كانت تزن 133 ألف طن.