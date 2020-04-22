شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس: تم تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدى 2 خلال زمن قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفريق أسامة منير ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن افتتاح مشروعات جديدة فى منطقة القناة يأت فى إطار المرحلة الجديدة فى وطننا فى طريق التنمية والتطوير التى لم تشدها مصر من قبل، موضحا أن معدلات العمل على مشروع نفق الشهيد أحمد حمدى 2 تمت وقت قياسى غير مسبوق.

وأضاف الفريق أسامة ربيع خلال كلمته فى افتتاح مشروعات جديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هذا النفق يعيد الذكريات الافتتاح قناة السويس الجديدة والتى تم انجازها بسواعد مصرية خلال 354 يوما فقط، فى إطار عهد جديد للتنمية مما أدى زيادة عدد السفن والحمولات وزياة الدخل القومى حيث أصبحت شريان خير لمصر والعالم.

وأوضح أن المشروعات الجديدة تأتى فى إطار رؤية الدولة لتنمية سيناء حيث تمثل أولوية قصوى ودعم غير مسبوق من أجل ربط سيناء بأرض الوطن والربط بين ضفتى القناة من خلال 20 نقطة عبور و6 أنفاق عملاقة بالإضافة إلى 5 كبارى عائمة على قناة السويس وكوبرى السلام

وتابع قائلا: "تحية اجلال وتقدير للقوات المسلحة والشرطة وشهدائنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم للوطن الغالى، واستعرض ما تم تحقيقه من انجازات فى هيئة قناة السويس، وكيف تطورت الملاحة فى هذه المنطقة".