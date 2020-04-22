شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يشهد فيلما تسجيليا عن إنجاز نفق الشهيد "أحمد حمدى 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فليمًا تسجيليًا عن إنجاز نفق الشهيد أحمد حمدى 2، بعنوان "شريان أمل وحياة".

وكانت أكدت هيئة الطرق والكبارى أن نسبة تنفيذ مشروع الطريق بلغت حتى الآن 98.5٪ بعد تكثيف الأعمال خلال الفترة الماضية، ويعتبر المشروع أحد طرق المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق الجارى تنفيذها بإجمالى أطوال 1300 كم.

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وأضافت أن المشروع شمل تطوير الطريق الرئيسى ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 13.90 م وإنشاء طريق خدمة أسفلتى للشاحنات 2 حارة فى كل اتجاه بعرض رصف 9.20 م كما شمل المشروع كوبرى كم 109 والذى تم الانتهاء من تنفيذه.

وأشارت إلى أن المشروع سيساهم فى تسهيل حركة الربط مع جنوب سيناء وتحقيق السيولة المرورية لحركة الشاحنات القادمة من المحاجر والموانئ البحرية وخدمة المجتمعات العمرانية الواقعة على طريق القاهرة- السويس.