شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء غير مستقرة ورياح تصل للعاصفة فى أول أيام رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بحالة الطقس المتوقعة على جمھوریة مصر العربیة خلال الفترة من الجمعة 24 أبریل 2020 أول أيام شهر رمضان، إلى الأحد 26 أبریل 2020.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجویة یوم الجمـعة الموافق 24 أبریل 2020، حیث تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة على كافة الأنحاء تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالیة وشمال الصعید وسیناء حیث تتراوح سرعات الریاح من 70:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق واضطراب الملاحة البحریة على البحرین الأحمر والمتوسط ومنطقة خلیج السویس وخلیج العقبة.

ویصاحب ذلك إرتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لیسود طقس شدید الحرارة خلال ساعات النھار، كما تسقط الأمطارالخفیفة على السواحل الشمالیة والوجھ البحرى ومدن القناه وسیناء تكون رعدیة أحیانا.

وأوضح البيان، أنه اعتبارا من یوم السبت الموافق 25 أبریل 2020 تشھد البلاد انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم الأنحاء بقیم تتراوح من 9:10 درجة مئویة مع استمرار فرص سقوط الأمطار من خفیفة إلى متوسطة على السواحل الشمالیة والوجھ البحرى ومدن القناه وسیناء.

وعن القاھرة الكبرى من المتوقع یوم الجمعة الموافق 24 أبریل 2020 أن تنشط الریاح الجنوبیة الغربیة تكون مثیرة للرمال والأتربة وتصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة حیث تتراوح سرعة الریاح من 50:60 كم/ ساعة مما یؤدى إلى تدھور الرؤیة الأفقیة على الطرق، ویصاحب ذلك ارتفاع فى درجات الحرارة لیسود طقس شدید الحرارة نھاراـ مع فرصة لسقوط أمطار خفیفة في نھایة الیوم.

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وكشف البيان، أنه اعتبارا من یوم السبت الموافق 25 إبریل 2020 تنخفض الحرارة بشكل ملحوظ وبقیم تتراوح من 9:10 درجة مئویة مع إستمرار فرص سقوط الأمطارالخفیفة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة یوم الجمعة:-

ومن المتوقع ان تتراوح درجات الحرارة یوم السبت :