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السيسى يشهد الانتهاء من نفق الشهيد أحمد حمدى 2 أسفل قناة السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل قليل، إلي السويس، لافتتاح عدد من المشروعات القومية.

 

 

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ومن المقرر أن يشهد الرئيس السيسي الانتهاء من نفق الشهيد أحمد حمدى 2، للإعلان عن تدشين هذه المرحلة، والانتهاء من حفر النفق.

 

 

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.

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