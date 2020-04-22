شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل موقع افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2 بمنطقة القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، موقع افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدى 2، للإعلان عن تدشين هذه المرحلة، والانتهاء من حفر هذا النفق. ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح عدد من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار. Advertisements

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