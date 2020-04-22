شكرا لقرائتكم خبر عن الشاباك يعتقل خلية فلسطينية خططت للهجوم على ملعب كرة قدم بالقدس المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز الأمن العام الاسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأربعاء، أنه اعتقل مؤخرًا خلية تابعة لحركة حماس خططت لهجمات ضد أهداف إسرائيلية.

وذكرت صحيفة " معاريف" أن"الشاباك" أصدر بيانا عممه على وسائل الإعلام الإسرائيلية أكد فيه إن الخلية مكونة من ثلاثة أشخاص خططوا لتنفيذ عمليات في ملعب "تيدي" لكرة القدم في القدس، وكذلك ضد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة رام الله في الضفة الغربية.

وأضاف البيان أنه في شهر مارس الماضي اعتقل أعضاء الخلية الذين اجتمعوا خلال دراستهم في جامعة بيرزيت في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وكانوا أعضاء في حركة الكتلة الإسلامية الطلابية في الجامعة.

وتابع أن أعضاء الفرقة هم أحمد سجدية (27 عامًا) من مخيم قلنديا، ومحمد حماد (26 عامًا) من كفر عقب وعمر عيد (24 عامًا) من قرية دير جرير شمال شرق رام الله.

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وكشف التحقيق أنهم خططوا لتنفيذ هجمات "إرهابية" باستخدام عبوات ناسفة ضد الجيش الإسرائيلي في عدة أماكن في منطقة رام الله.

وأشارالبيان إلى أن المعتقلين جمعوا معلومات أولية عن الأهداف التي كانوا يخططون لمهاجمتها، وأن عمر عيد تفقد استاد "تيدي" في القدس خلال مباراة، إلا أنه وجد صعوبة في إمكانية تنفيذ عملية فيه، كما أن المعتقلين اشتروا مواد كيمائية ومسامير وأدوات معدنية بهدف استخدامها في إعداد عبوة ناسفة.