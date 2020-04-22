شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البرلمان يفسر سبب تصويت المجلس على حزمة تشريعات نداءً بالاسم مرة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أرسى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بجلسة اليوم الأربعاء، سابقة برلمانية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب.

وصرح المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، أن الدكتور على عبد العال استخدم الصلاحيات المخولة له في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ تجيز اللائحة الداخلية أخذ الرأي النهائي نداءً بالاسم، متى طلب ذلك رئيس المجلس، وذلك لعدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظا على المسافات الآمنة.

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وأضاف محمود فوزى أنه نظرا للإجراءات والتدابير الوقائية المشددة التي اتخذها مجلس النواب لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة النواب والعاملين والمترددين على البرلمان، والتي يأتي في الصدارة منها ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة، دعا الدكتور علي عبد العال لاستخدام صلاحياته اللائحية للمرة الأولى في تاريخ مجلس النواب، حيث أخذ رئيس المجلس رأي النواب على حزمة من التشريعات نداءً بالاسم،وتم تقسيمهم وفقاً للمحافظات بحث يدخل القاعة نواب كل محافظة يدلون برأيهم ثم أعضاء المحافظة التالية، مضيفا تم البدء بأعضاء أبعد المحافظات في المسافة وانتهى بأعضاء محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لقرب إقامتهم من مقر المجلس.

وذكر المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب :"يأتي هذا كله في ظل حرص مجلس النواب على منع حدوث أي تكدسات قد تساعد على انتشار أي عدوى".