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شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. الرئيس السيسى يفتتح عددا من المشروعات الكبرى شرق قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” بثا مباشرًا لافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المشروعات التنموية والقومية في منطقة شرق القناة، بحضور وفد من كبار الزوار.
ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المشروعات الكبرى أبرزها نفق الشهيد أحمد حمدي "2"، أسفل قناة السويس.
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