شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤمن الفريق الطبى نفسه ضد عدوى كورونا؟.. الصحة العالمية تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت منظمة الصحة العالمية عن سلسلة من التعليمات التى يجب على الفريق الطبى اتباعها لمنع وصول الإصابة بفيروس كورونا إلى المخالطين له، ويأتى على رأس تلك التعليمات..

1- خلع الحذاء على مدخل المنزل وتطهير مكان وضع الأحذية بالمطهرات البيئية يومياً.

2- خلع الملابس فور الدخول إلى المنزل وقبل أي تعامل مع أفراد الأسرة ونشرالملابس فى ضوء الشمس أو الكي مساء .

3- يتم خلع باقي الملابس وإدخالها إلى مغسلة المنزل بحرص (باستخدام مبيض منزلي أو درجة حرارة مرتفعة «أكثر من 71 درجة مئوية» لمدة لا تقل عن 25 دقيقة).

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4- مراعاة عدم ملامسة الأسطح بالمنزل أو أفراد العائلة قبل غسل اليدين والوجه والأماكن الظاهرة بالجسم جيداً بالماء والصابون أو دلك اليدين بالكحول.

5- المحافظة على المسافة البينية أثناء استخدام المواصلات العامة والبعد عن مناطق الازدحام (كالاسواق التجارية ومناطق التجمعات) « إذا لم يكن ذلك مستطاعاً فيمكن ارتداء الماسك الجراحي .

6- فى حالة ظهور أعراض لأي فرد من أفراد الأسرة بالمنزل تتماشى مع تعريف الحالة المشتبهة فيتم تبليغ الجهات المعنيه مع اتخاذ كافة احتياطات العزل المنزلي حتى ظهور النتائج.

7- في حالة عدم تأكد عضو الفريق الطبي أنه التزم بتعليمات مكافحة العدوى كاملة أثناء التعامل مع المرضى بالمنشأة التابع لها فعليه اتخاذ كافة الاحتياطات التي تمنع احتمالية نقل العدوى إلى باقي أفراد الأسرة (احتياطات العزل المنزلي أثناء تواجده بالمنزل حتى انصرافه للعمل طوال فترة حضانة المرض المحتملة).

8- فى حالة وجوبية العزل المنزلي فعلى عضو الفريق الطبي عدم مغادرة المنزل لاي سبب من الأسباب ويحاسب إدارياً وقانونياً فى حالة مخالفة العزل المقرر.