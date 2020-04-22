شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة الشرقية»: تطهير وتعقيم 2850 منشأة عامة وخدمية وشبابية للوقاية من «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس علاء عفيفي وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، أنه خلال الفترة من 16 مارس وحتي 20 أبريل الجاري، قامت إدارة المكافحة الحقلية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة الزقازيق الزراعية، بتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم لما يقرب من 2850 منشأة عامة وخدمية وشبابية، شملت جامعة الزقازيق وأستاد الجامعة، والمدارس والبنوك وحديقة الحيوان، ومعظم المصالح الحكومية وأقسام الشرطة والمطافى ،ومكاتب البريد وشوارع مدنية الزقازيق، بالإضافة إلى تطهير الأسواق والسويقات بالمدينة وعددا من قرى مركز الزقازيق.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم مشاركة جميع الإدارات والمكاتب الزراعية ومجالس المدن، في أعمال تطهير وتعقيم المنشأت الحكومية والجمعيات الزراعية، والشوارع والأسواق للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قامت الإدارة الزراعية بفاقوس بتطهير ما يقرب من 300 منشأة على مستوى المركز والجمعيات الزراعية التابعة له، وقامت الإدارة الزراعية بمشتول السوق بتطهير ما يقرب من 150 منشأة حكومية، بينما قامت الإدارة الزراعية بمنيا القمح بتطهير 86 منشأة حكومية، فيما قام مسئولي مكتب زراعة الصوفية بالإدارة الزراعية بأولاد صقر بتطهير حوالى 45 منشأة، شملت عددا من المدارس ومكاتب البريد ومراكز الشرطة بالمدينة، مشيرا إلى مشاركة المديرية في طابور الاصطفاف أمام الديوان العام بعدد من الآلات والمعدات المستخدمة في أعمال التطهير والتعقيم، ثم التوجه لإجراء أعمال التطهير والتعقيم لمكاتب البريد وبعض المدارس بمدينة الزقازيق.

وأوضح «عفيفي» أن المديرية قامت بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة، بتنفيذ حملات توعية للسيدات بالمديرية والإدارات الزراعية، لتعريفهم بفيروس كورونا وأعراضه وطرق الوقاية منه حفاظا على صحتهم وسلامتهم وأسرهم، مشيرا إلى قيام إدارة التدريب بالمديرية بالاشتراك مع إدارة الثقافة الصحية بمديرية الصحة، بتنفيذ جولات توعوية داخل الإدارات المختلفة بالمديرية وذلك للتوعية بمخاطر التجمعات تجنبا لانتقال العدوى والحد من انتشار الفيروس .

ومن جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الزراعة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم اليومية للمباني الخدمية، والمنشآت العامة والشبابية والمستشفيات والوحدات الصحية، ومقار الهيئات والشركات ومراكز الشرطة والشوارع والميادين ومحطات السكك الحديدية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والفيروسات المعدية، فضلا عن حملات التوعية وحث المواطنين على الالتزام بمواعيد حظر التجوال وذلك حفاظا على صحة وسلامه الجميع .