شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بالتحقيق مع محمد رمضان لنزوله للشاطئ.. و«البحر الأحمر» تعلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بالبحر الأحمر، بالتحقيق وتطبيق القانون على الفنان محمد رمضان، لمخالفته وتجاهله قرار اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمنع النزول لشاطئ البحر بمنتجع الجونة، والتباهي بذلك، والنشر على صفحته الشخصية، وضرورة إخطار الأجهزة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأكد محمد مخلوف، المستشار الإعلامي لمحافظة البحر الأحمر، أنه لم يتم تحرير أي مخالفة للفنان محمد رمضان من جانب أجهزة المحافظة بسبب نزوله لشاطئ إحدى البحيرات بمنتجع الجونة حتى الآن.

وأضاف «مخلوف» أن محافظ البحر الأحمر تفقد منطقة الجونة ولم يرصد أي مخالفة للقرارات المتخذة بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وكان الفنان محمد رمضان قام بمشاركة متابعيه وجمهوره بمقطع فيديو بأحد الشواطئ أثناء قضائه فترة استجمام في منتجع الجونة بمحافظة البحر الأحمر.