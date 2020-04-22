شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للاستشارات البرلمانية» يرصد القوانين المتبقية في عهدة البرلمان قبل فض الفصل التشريعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف رامى محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن المركز قد أجرى دراسة واسعة حول القوانين المتبقية في عهدة البرلمان والتعديلات التي يجب إدخالها على التشريعات الحالية لتتلاءم مع أحكام الدستور الجديد.

وقال «محسن» في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، على البرلمان الانتهاء من حزمة التشريعات الخاصة بالانتخابات، لاسيما قانون انتخاب مجلس النواب، وأيضا مجلس الشيوخ والدوائر الانتخابية، كي تكتمل المنظومة النيابية في مصر، مضيفا بأن القانون الحيوي الذي لم يصدر طيلة عمر البرلمان ألا وهو قانون الإدارة المحلية، والذي بسببه تأخره فقدت مصر المجالس المحلية التي تحتاجها مصر في هذا التوقيت الحرج.

وطالب البرلمان بتعديل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 ليتوافق مع الدستور ويكون تشكيل الأحزاب بمجرد الإخطار، وقانون مكافحة التمييز، والتى نصت المادة 53 من الدستور على إصداره، وكذلك قانون العدالة الاجتماعية والتي منحت المادة 8 من الدستور مهلة عام لإصداره وهذا ما لم يحدث.

وأشار «محسن» إلى أنه بالرغم من أن الدستور حظر ندب القضاه وفقا للمادة 184 و188، لكن لم يصدر المجلس قانون تنظيم ندب القضاه حتى الآن، وقانون الإجرات الجنائية الذي قام المجلس بتعديله في تنظيم حالات الطعن بالنقض ولم ينظر المجلس إلى التعديل الذي يتوافق مع الدستور بعمل درجة جديدة من الطعن بالاستئناف على أحكام الجنايات وغيرها من القوانين التي بها التزامات دستورية لم يقوم المجلس بإصدرها.

وأوضح بأن هناك قوانين أخرى تنتظر مناقشة البرلمان مثل تعديل قوانين التعليم وفقا لنص م19، 24، 25 دستور، حيث نص الدستور على أن التعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون.

ولفت «محسن» إلى أن الدستور ألزم بتعديل قوانين بشأن الثروة السمكية، والصيادين وفقا لنصوص الدستور م30، 45، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، موضحا بأن الدولة تكفل حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرض منها للانقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.

ونوه «محسن» إلى أنه يجب تعديل بشأن قانون البيئة، حيث نص الدستور على أن تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها.

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وأشار إلى أن هناك قوانين أخرى بحاجة إلى تعديلات حتى تتوافق مع الدستور، منها قانون النقابات العامة، حيث نص الدستور على أن تكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية، وتعديل بشأن النقابات المهنية، حيث نص الدستور على أنه لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بها، فضلا عن تعديل بشأن قانون المرافعات والجنايات بشأن استئناف الجنايات، حيث نص الدستور على أن يكون هناك استئناف للجنايات.