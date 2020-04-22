شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يقدم برنامج «رمضان المصري» على «الشرق الأوسط» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ الإذاعة المصرية في إذاعة أولى حلقات البرنامج الجديد «رمضان المصرى» للإعلامي د. عمرو الليثي عبر إذاعة الشرق الأوسط في الساعة 4:10 عصراً قبل الإفطار من الأحد إلى الخميس خلال شهر رمضان ويعاد إذاعته في الساعة 9:10 صباحاً .

البرنامج من تقديم الاعلامي د. عمرو الليثى ويكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه ويشارك في التمثيل به الفنان القدير أحمد صيام ويخرجه الاذاعي تامر حسنى

وكان الإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية قد اتفق مع الاعلامي د. عمرو الليثي على تقديم برنامج إذاعي يومي على شبكة إذاعة الشرق الأوسط خلال شهر رمضان .

البرنامج كوميدى اجتماعى يتناول حكايات مصر الجميلة، من أيام الفاطميين والمماليك ومحمد على باشا مروراً بنجوم الازهر الشريف والذين اضافوا البهجة والسرور لأيام وليالي رمضان

كما يتناول البرنامج نجوم الزمن الجميل وصناع البهجة والذين اعطوا لرمضان طعمه وجماله في مصر، المسحراتي عمنا سيد مكاوي وأغاني مخصوصة لرمضان ..عبدالغني السيد وعبدالمطلب.. وأصوات المقرئين العظام عبدالباسط عبدالصمد والشيخ رفعت ومصطفى إسماعيل والطبلاوي والنقشبندي وتواشيح طه الفشني قبل صلاة الفجر في الحسين، وأيضاً العزومات والولائم والزينة والفوانيس وكنافة وقطايف، والموائد المصفوفة أمام البيوت ساعة الإفطار وتلك المظاهر الرائعة في مصر.