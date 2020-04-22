شكرا لقرائتكم خبر عن «فوانيس وشيكولاته» في الاحتفال بخروج 34 متعافيًا من «الحجر الصحي» بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الأطباء والطواقم الطبية بالحجر الطبى بالمدينة الجامعية بالمنصورة، الأربعاء، بخروج 18 من المصابين بفيروس «كورونا» بينهم أطفال من الحجر الصحى بالمدينة، بعد تهافيهم من الفيروس.

ووزع الأطباء والطاقم الطبى الفوانيس على المتعافين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم كما وزعوا الشيكولاته والحلويات بمناسبة شفائهم، وانطلقت الزغاريد في أرجاء المدينة احتفالا بالشفاء.

كانت جامعة المنصورة خصصت المدينة الجامعية للطلبة بجيهان لاستقبال حالات العزل لمصابى كورونا والذين لا يحتاجون إلى اجهزة تنفس صناعي وذلك تحت إشراف طبى من مديرية الصحة وأطباء الجامعة.

وأكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن التحاليل جاءت سلبية بعد فترة العلاج والعزل ليرتفع عدد حالات الشفاء بالمدينة الجامعية 40 حالة.

ووجهت جامعة المنصورة ومديرية الصحة بالدقهلية الشكر إلى أطباء العزل بالمدينة الجامعية بالمنصورة وإلي أطباء مصر والطواقم الطبية «جيش مصر الأبيض».

وعلى الصعيد نفسه، خرجت 16 حالة بينهم أطفال من الحجر الصحى بمستشفى تمى الأمديد، وقامت الفرق الطبية بتوزيع الفوانيس عليهم احتفالا بخروجهم.

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد

خروج 18 متعافي من الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بالمنصورة و16 من تمى الأمديد