شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الخميس حار نهارا بارد ليلا (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية غداً الخميس طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، معتدل على الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد .

والطقس ليلاً بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، لطيف على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء شبورة صباحاً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء .

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء، نشطة على السواحل الشمالية الغربية مع أمطار خفيفة على مناطق متفرقة .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «15– 30»، الإسكندرية «16– 25»، قنا «22- 34»، الأقصر «23 – 35»، أسوان «25 – 36».

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