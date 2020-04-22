شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: صرف 665 مليون جنيه للمستفيدين من «تكافل وكرامة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، سير عملية صرف المساعدات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة والتي بدأ صرفها اعتباراً من يوم 18 أبريل على مستوى جميع المحافظات.

وصرف حوالي مليون و385 ألف مستفيد بصرف ما يقرب من 665 مليون جنيه بمكاتب البريد حتى، مساء أمس، من خلال 4،575 ماكينة مقسمة على 3,360 مكتب بريد، ومن المقرر أن يستمر الصرف لباقي المستفيدين من مساعدات تكافل وكرامة حتى نهاية شهر أبريل.

كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد شكلت غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عملية الصرف على مستوى المحافظات بالتنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي ومسؤولي هيئة البريد المصري .

كما وجهت القباج جميع مديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى جميع المحافظات وجميع الادارات والوحدات الاجتماعية بالمتابعة الميدانية لعمليه الصرف بجميع مكاتب بريد المحافظات وعمل غرف عمليات فرعيه لمتابعه شكاوي المواطنين واتباع الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها لمواجهه فيروس كرونا وتمت عمليه الصرف بسلاسة بالغه ولم تسجل غرف العمليات الفرعية أي شكاوي أو عقبات أو حالات تكدس في عمليات الصرف.

يشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من «تكافل وكرامة» حوالي ٣ مليون أسرة، بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد، ويبلغ إجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و385 مليون جنيه.

وأطلقت الوزارة مؤخرًا البوابة الإلكترونية للاستعلامات والشكاوي للمستفيدين من البرنامج تكافل إلكترونياً، حيث تأتي هذه الخدمة في اطار تنفيذ الوزارة لحزمة من الخدمات للعديد من فئات المجتمع المستفيدة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة للمجتمع المصري اتساقاً مع توجهات الحكومة للتحول الرقمي والانتقال بمستوى تقديم الخدمات إلى مستويات يتم فيها التعامل مع الجمهور بشكل مباشر وشخصي مع الخدمات المطلوبة بدون أي تدخل لعناصر بشرية ولا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بأزمة فيروس كورونا المستجد الذي يقتضي التباعد المكاني بين المواطنين كإجراء وقائي .

Advertisements