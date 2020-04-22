شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية بالسويس (بث مباشر) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، ليشهد الانتهاء من تنفيذ نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وافتتاح عدد من المشروعات القومية بشرق القناة بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وبدأت التنمية في محافظات إقليم قناة السويس بتنفيذ مشروع ازدواج قناة السويس وحفر قناة السويس الجديدة.

كما تبع تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة عددا من المشروعات وكان أهم المجالات بها النقل والطرق لربط سيناء بالوطن الأم من خلال مجموعة من المشروعات وصلت أطوالها في الطرق إلى 1400 كيلومتر.