شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعادة إعمارها.. محافظ الشرقية يسلم 50 منزلاً للأسر المستحقة بـ«فاقوس»(صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الأربعاء، 50 مفتاح منزل للأهالي المستحقين بقريتى الطويلة والملاحات الخطارة التابعتين لمركز فاقوس، بواقع 25 منزلا بكل قرية بإجمالي تكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، وذلك بعد الانتهاء من إعادة إعمارهم ورفع كفاءتهم، طبقاً للبرتوكول الثالث الموقع بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان لتطوير القرى الأكثر احتياجاً، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وهنأ المحافظ، الأهالي المستحقين، بمنازلهم الجديدة بعد إعادة إعمارها ورفع كفاءتها، مؤكدا أنه من حق المواطن البسيط أن يجد مسكنا لائقا يعيش فيه، قائلا: «إن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيراً بالمواطن وتسعي لتوفر له حياة كريمة، ومد يد التعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية النشطة لتقديم أفضل الخدمات له، والعمل على تحسين مستوى معيشته».

وأعرب «غراب» عن شكره وامتنانه لمسؤولي صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان، لدورهما المجتمعي البارز في تلبية احتياجات ومتطلبات الأسر الأقل دخلا، والعمل على رفع مستوى معيشتهم وإدخال الفرحة والسرور على الأهالي المستحقين، وتوفير مسكن آدمي يليق بهم ليحيوا حياه كريمة.

ومن جانبه، أكد محمد كمال الدين الحجاجي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم اختيار المنازل المستهدفة لرفع كفاءتها وإعمارها وتسليمها للمستحقين من الأرامل والمطلقات وغير القادرين، وذلك بعد إجراء البحوث الاجتماعية عليهم بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

بينما أوضح سيد جب، مدير مكتب جمعية الأورمان بالشرقية، أن خطة إعمار المنازل شملت ترميما لبعض المنازل وتعريشها بالخشب العرق، وطبقة عازلة بلاستيكية وأسمنتية، وتوصيل الكهرباء وتركيب أسلاك جديدة بدلاً من القديمة المتهالكة، وتوصيل المياه وشبكة الصرف الصحي الداخلي وكذلك تركيب السيراميك، وأعمال الدهانات الداخلية والخارحية للمنزل وأعمال النجارة.

بدوره، أشار أحمد ربيع، منسق صندوق تحيا مصر، إلى أن إجمالي عدد المنازل التي تم تطويرها وتأهيلها 50 منزلا، شاملة رفع كفاءتها وتجهيزها بالأثاث المنزلي لتليق بالأهالي، بهدف توفير مسكن أدمي للقرى الأكثر احتياجاً، مقدماً الشكر لمحافظ الإقليم لدعمه الدائم والمستمر لكافة الأنشطة التي يقوم بها صندوق تحيا مصر، وذلك تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير أوجه الرعاية والاهتمام بالفئات المستحقة من أبناء المحافظة.

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فيما أبدى المستفيدون سعادتهم البالغة بما قام به صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان، من إعادة إعمار ورفع كفاءة منازلهم بصورة تليق بهم، مقدمين الشكر للرئيس السيسي، لرعايته لتلك المبادرة النبيلة والتي تساهم في تحسين مستوى معيشتهم، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لجميع فئات المجتمع.

محافظ الشرقية يسلم 50 مفتاح منزل بعد إعادة إعمارهم

محافظ الشرقية يسلم 50 مفتاح منزل بعد إعادة إعمارهم

محافظ الشرقية يسلم 50 مفتاح منزل بعد إعادة إعمارهم