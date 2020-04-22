شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مطار مرسي علم الدولي رحلة من السعودية وإخضاع الركاب للحجر الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستقبل مطار مرسي علم الدولي، مساء الأربعاء، رحلة طيران قادمة من مطار الرياض بالسعودية وهي إحدى رحلات مصر للطيران، والتي، تقل على مصريين عالقين وعلي متنها نحو 300 راكب من المصريين العالقين في السعودية.

وأكدت مصادر ملاحية بمطار مرسى علم الدولي أنه من المقرر ووصول طائرة المصريين العالقيين والقادمة من مطار الرياض في الساعة الرابعة والنصف من مساء الأربعاء، في ثانى الرحلات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، حيث وصلت أمس أولى الرحلات القادمة من مطار بيروت وعلى متنها 72 راكب عالقين في لبنان، ومن المنتظر أن يتم تسيير 22 رحلة لعودة العالقين المصرين في عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.

وكشف الدكتور إسماعيل خلف مدير الحجري الصحي بالبحر الأحمر في تصريح صحفي اليوم بأن جيمع المصريين العائدين من الخارج سيتم إخضاعهم لتوقيع الكشف الطبي عليهم فور نزولهم من سلم الطائرة وطاقم الطائرة بمعرفة الحجر الصحى يتم تعقيمهم وتعقيم الحقائب والمتعلقات الشخصية وإجراء التحاليل الفورية لهم وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أي اصابات بكورونا وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا.

وأوضح عاطف عثمان مدير أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحي بمرسي علم أن عملية الوصول العالقين من الخارج تتم بالتنسيق مع أجهزة البحر الأحمر وتحت إشراف الأجهزة الأمنية وبيتم تقسيم النزلاء على مجموعات منظمة تباعا للسهولة ونقلهم عبر أتوبيسات مخصصة بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائب النزلاء ويتم تسكينهم في غرف مفردة والتنبيه عليهم بعدم مغادرة الغرف ومتابعتهم طبيا والإبلاغ عن أي مشكلة صحية أو أي أعراض طارئة للفريق الطبي المرافق لهم في الفندق.

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