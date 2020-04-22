شكرا لقرائتكم خبر عن عودة تزاحم المواطنين على سويقات الخضروات والمحلات التجارية في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت سويقات بيع الخضروات ومحلات السلع الغذائية بمدن وقرب المنيا إقبالا وتزاحما كبيرا من المواطنين لشراء مستلزماتهم قبل ساعات من حلول شهر رمضان المبارك، ما تسبب في حالة من الاندماج بين المواطنين بالمخالفة لقرارات رئيس الوزراء الخاصة بإلغاء الأسواق ومنع التزاحم وتكدس المواطنين.

وشهد شارع الحسيني بمدينة المنيا تزاحم شديد من المواطنين خاصة بمنطقه سوق الخضروات شمال مدينة بالاس.

قالت عايدة على محمد، أحد ربات البيوت، إن التزاحم عاد بشكل يهدد الصحة العامة بسبب الاختلاط لشراء الخضروات والمستلزمات التموينية مطالبة بتدخل المسؤولية.

وأعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه تم التنسيق مع 65 فرع لشركات، وسلاسل تجارية، للمشاركة في معارض «أهلًا رمضان 2020» بجميع المراكز، ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال الشهر الكريم.

وجه المحافظ، مديرية التموين بمواصلة تنظيم الحملات الرقابية والتفتيشية على المخابز البلدية والأسواق لإحكام الرقابة والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات التجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

قال المحافظ، إن تلك الإجراءات تأتي تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بتوفير جميع السلع بكافة المنافذ، مع إحكام الرقابة على كافة القطاعات، مؤكدا أن المحافظة تواصل تنفيذ الخطة الشاملة للدولة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك من خلال تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أنه جرى تخصيص 6 فروع لشركات، وسلاسل تجارية، بمدينة المنيا، بالإضافة إلى فروع الشركات والسلاسل التجارية، بباقي المراكز، وذلك من أجل عرض كل المستلزمات والمواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بهدف التخفيف عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار واحتكار التجار للأسواق.

أسواق المنيا

معرض «أهلا رمضان» بالمنيا

معرض «أهلا رمضان» بالمنيا

معرض «أهلا رمضان» بالمنيا