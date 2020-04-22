شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء «عزل العجمي» يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الطاقم الطبي والتمريض في مستشفى العجمي المركزي (مستشفى عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، بقدوم شهر رمضان، مع المرضى، وقاموا بتوزيع فوانيس رمضان عليهم.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفى، إن الأطباء والتمريض قاموا بشراء فوانيس رمضان على نفقتهم الخاصة للاحتفال بقدوم شهر رمضان الكريم مع المرضى وإدخال البهجة والسرور عليهم بمناسبة الروحانيات الرمضانية وإبعادهم عن أجواء المستشفى.

وأشارت إلى أنها تعمدت مشاركة المرضى بالمستشفى روحانيات شهر رمضان خاصة الطفلة إيليا، أصغر طفلة مصابة بكورونا في المستشفى، باعتبارها نوع من المسؤولية المجتمعية للطاقم الطبي باعتبارهم المقاتلين على خط الأمل والرجاء.

وعلى صعيد متصل، قدمت قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، «تورتة» للطاقم الطبي في المستشفى كتبوا عليها عبارة «احنا معاكم.. شكر وتقدير» وذلك بهدف رفع معنويات الأطباء والتمريض والعمال من العاملين في المستشفى والتأكيد على دورهم الوطني.

أطباء مستشفى عزل العجمى يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى

أطباء مستشفى عزل العجمى يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى

أطباء مستشفى عزل العجمى يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى

أطباء مستشفى عزل العجمى يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى

أطباء مستشفى عزل العجمى يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى

أطباء مستشفى عزل العجمى يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى

أطباء مستشفى عزل العجمى يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى

أطباء مستشفى عزل العجمى يحتفلون بقدوم شهر رمضان مع المرضى