شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: 1257 زيارة مفاجئة للضبطيه القضائية لـ295 مؤسسة رعاية منذ 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقت نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي تقريرا عن انجازات مأموري الضبط القضائى بالوزارة والمديريات التابعة لها منذ بدء عملهم في ٢٠١٨ حتى الآن.

استعرض التقرير قيام أعضاء لجنة الضبطية القضائية بالوزارة ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات 1257 زيارة ميدانية مفاجئة في غير أوقات العمل الرسمية لعدد ٢٩٥ مؤسسة رعاية اجتماعية على مستوى المحافظات خلال الفترة السابقة، وذلك للتأكد من تنفيذ سياسة حماية الأطفال وتطبيق القوانين اللوائح كخطوات استباقية لحماية الأطفال والحد من أية انتهاكات أو مخاطر قد تهدد استقرارهم وأمنهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتحقيقاً للمصلحة الفضلى لهم، وذلك في إطار حقوق الأطفال التي كفلها الدستور وقانون الطفل المصري واللائحة النموذجية لمؤسسات رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية التي أصدرتها الوزارة في هذا الشأن .

ويعد منح صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالوزارة أحد الآليات الفاعلة التي تعمل على ضبط ومواجهة المخالفات والتجاوزات بدور الرعاية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد مرتكبيها، حيث تم منح الضبطية القضائية لـ 101 من العاملين بديوان عام الوزارة والمديريات التابعة من أجل تفعيل الرقابه على دور الرعاية الاجتماعية من خلال الضبطية القضائية، حيث تم تنفيذ دورات تدريبية للحاصلين عليها بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل.

وتم خلال الزيارات الميدانية رصد بعض المخالفات بدور الرعاية الاجتماعية المختلفة وعلى أثره تم تحرير محاضر ضبط قضائي وإحالة المتسببين عن تلك المخالفات إلى النيابة العامة كما تم خلال هذه الزيارات رصد عدة ملاحظات وتم توجيه إنذارات محددة بمدد زمنية لهذه المؤسسات لتلافيها مع توجيه الإدارات الاجتماعية الواقع في نطاقها مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمتابعة الدورية، بالإضافة إلى إحالة عدد من الأطفال لديهم مشكلات نفسية واجتماعية وتعليمية وقانونية لمركز الدعم والتوجيه النفسي التابع للوزارة، وكذا بعض إدارات الحالة بمديريات التضامن الاجتماعي ليتم دراسة حالتهم وتأهيلهم وحل مشكلاتهم ومتابعتهم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية لإخراجهم ودمجهم في المجتمع.

جدير بالذكر أن أعضاء لجنة الضبطية القضائية يقومون خلال الفترة الحالية بالتأكد من تنفيذ الإجراءات الإحترازيه المتعلقة بتطهير وتعقيم دور الرعاية الاجتماعية المختلفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وذلك تواكبا مع قرارات رئيس مجلس الوزراء والكتب الدوريه التي اصدرتها وزيره التضامن في هذا الشأن.

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