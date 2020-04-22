شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة بنها: 333 بحثا علميا تقدموا لمسابقة النشر الدولي لدور يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن اللجنة الفنية لفحص الإنتاج العلمي لهيئة التدريس المنشور بالدوريات العملية المصنفة دوليا انتهت من نتيجة مسابقة النشر الدولي لدورة يناير 2020، ويتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للجامعة.

أوضح «الجيزاوي» أنه تقدم خلال هذه الدورة إجمالي 333 بحث علمي موزعة على 8 كليات هي التجارة والزراعة والحاسبات والذكاء الصناعي والطب البشري والطب البيطري والعلوم وهندسة شبرا، وهندسة بنها، منها (102) بحث Q1 بنسبة 30% من إجمال البحوث المقدمة، مما يدل على جودة مخرجات البحث العلمي بالجامعة، بالإضافة إلى (69) بحث Q2، و(61) بحث Q3، (37) بحث Q4.

وأشار «الجيزاوي»، إلى أنه قد شملت هذه الدورة 7 فصول من كتب منشورة بدور نشر عالمية، كما شملت أيضا على 8 كتب منشورة بدور نشر عالمية.

من جانبه أشار الدكتور ماهر حسب النبي خليل مستشار رئيس الجامعة للبحث العلمي، بأن الهدف من هذه المسابقة هو تحسين مخرجات البحث العلمي بالجامعة وتشجيع هيئة التدريس لنشر بحوثهم بالدوريات العلمية العالمية، وأشار بأنه سيتم فتح باب التظلمات لمدة أسبوع من اليوم، على موقع الجامعة على البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وعلى المتقدمين مراجعة العلاقات الثقافية، وذلك لإستيفاء الإستمارات الخاصة بعدد المشاركين بالبحث العلمي الفائز وعلى أعضاء هيئة التدريس المقبولة بحوثهم في حالة الاشتراك مع آخرين من داخل الجامعة إرسال أسماء المشاركين في البحث ثلاثية على البريد التالي: [email protected]

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