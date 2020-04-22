شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جدول امتحانات الثانوية الأزهرية.. لأول مرة مادة واحدة في اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019/2020.

وأكد الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، على أن الامتحانات سوف تراعي الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة حاليًا، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أن الامتحانات لن تتجاوز المنهج الذي تم شرحه بالمعاهد، والذي انتهى في منتصف مارس الماضي.

وأوضح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن الاختبارات سوف تستمر إلى ما يزيد عن شهر، بحيث تكون هناك فترات زمنية مناسبة بين كل مادة وأخرى، حيث روعي أن تكون كل مادة في يوم واحد حرصًا على عدم وجود تجمعات للطلاب.

وتبدأ الاختبارات للقسم العلمي بمادة الفقه، وذلك يوم السبت الموافق 30 مايو 2020، على أن تنتهي باختبار مادة التفسير، يوم الاثنين 6 يوليو 2020.

وتبدأ امتحانات القسم الأدبي، بمادتي الفقه والإنشاء يوم الأحد 31 مايو 2020، على أن تنتهي بامتحان مادة التاريخ يوم الخميس 2 يوليو 2020.

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وبالنسبة لامتحانات معاهد البعوث الإسلامية، تبدأ يوم السبت 30 مايو 2020 بمادتي الفقه والإنشاء، على أن تنتهي يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 بمادة اللغة الأجنبية.

وفيما يتعلق بمعاهد العلوم الإسلامية، تبدأ الاختبارات يوم 31 مايو 2020 بمادتي الفقه والإنشاء، وتنتهي يوم الخميس 2 يوليو 2020 بمادتي اللغة الأجنبية الأولى، واختبار مهارة التحدث باللغة الأجنبية.