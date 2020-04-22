شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين": صرف أقساط القروض بعد عصر اليوم.. وخط ساخن للراغبين فى الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسين الزناتى أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن النقابة قامت بتحويل المبالغ الخاصة بقروض البنوك، حيث سيتم صرفها من الفيزا الخاصة بالبنك لكل زميل بعد عصر اليوم الأربعاء، لمن يرغب فى الاستفادة من قرار البنك المركزي بعدم دفع اقساط القروض لمدة ٦ أشهر .

وعن الزملاء الذين لايحملون فيزا البنك، أشار الزناتى إلى أنه يمكنه صرف قيمة القرض من أى فرع أو شباك للبنك فى أى مكان له، متابعا :"وعن الزملاء الراغبين فى استمرارهم فى دفع الأقساط وعدم الاستفادة من قرار البنك المركزي، على الزملاء الاتصال بالخط الساخن للبنك وهو ١٩٢٠٠ لتقديم طلب بذلك، دون الحاجة للتوجه إلى البنك".

وأكد الزناتى أن تحويل قيمة القروض للزملاء، إنما جاء تنفيذا للإجراءات البنكية حماية للزملاء، وطبقا لقرار البنك حتى لا تحتسب فوائد إضافية على الزملاء، ونتيجة للمخاطبات البنك التى وردت للنقابة فى هذا الشأن لضمان استمرار انتظام الإجراءات فى عملية القروض التى يقدمها البنك للزملاء أعضاء النقابة.