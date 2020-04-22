شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف مصير الراسبين بامتحان الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن طلاب الثانوية العامة هذا العام يؤدون الاختبارات فى لجان مؤمنة ومعقمة حسب جدول الامتحان الذى تم إعلانه دون تغيير.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن الحل البديل لمن يتخلف عن امتحان الدور الأول، أو يرسب فى مادتين دخول امتحان الدور الثانى بنصف الدرجة أو بالدرجة الكامل إذا كان لديه عذر قانونى منعه من دخول امتحان الدور الأول، موضحا أنه سيتم تحديد موعد امتحانات الدور الثانى فى الفترة المقبلة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الطالب الذى يعيد السنة الدراسية سيكون العام الدراسى المقبل وفق النظام المعدل للثانوى العام، مشدد على أنه لا إلغاء للامتحانات واستبدالها بنظام القدرات فى الجامعة.

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كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عقدت أمس الثلاثاء، الاجتماع السنوي لرؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات وقائية مشددة بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالمنتدبين لأعمال الامتحانات والموقف النهائي لتسليم الاستمارات الورقية للطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وناقش الاجتماع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب من خلال تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان الفرعية ليصبح (14) طالبًا، والإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، على أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية أثناء تسليم البطاقات، وسيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم.

وأوضح الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات والتي من المقرر أن تبدأ في موعدها المحدد يوم الأحد الموافق 7 يونيو 2020.