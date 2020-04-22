شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إصابات كورونا فى إفريقيا إلى 24 ألفا و686 شخصا ووفاة 1191 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا فى قارة أفريقيا ليصل إلى 24 ألفا و686 مصابا، ووفاة ألف و191 حالة، فيما وصل عدد المتعافين إلى 6 آلاف و425 شخصا وفق الاتحاد الأفريقي.
وأفاد بيان الاتحاد الأفريقي، أن حالات الوفيات جاءت 841 حالة في دول شمال أفريقيا و147 في غرب أفريقيا و76 حالة في دول وسط أفريقيا و70 حالة في دول جنوب أفريقيا و 57 في دول شرق أفريقيا
وفى وقت سابق، ووفقا لتقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) احتمالية فقدان 1,7 مليون وظيفة في عام 2020 بسبب توقف معظم الشركات عن العمل وتعليق الرواتب والإغلاق شبه التامّ. ومن المتوقع أن يزيد هذا من عدد الفقراء في المنطقة بمقدار 8 ملايين شخص إضافي، فيما أفادت اليونيسيف أن هناك 110 ملايين طفل يلزمون بيوتهم ولا يذهبون إلى المدرسة.
وناشدت المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالحصول على دعم بمبلغ 92.4 مليون دولار أمريكي كي تتمكن من مواصلة أنشطة الاستجابة في جميع أنحاء المنطقة لدعم جهود مكافحة "كوفيد-19".
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