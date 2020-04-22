شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى إسنا للعزل الصحى تشهد حالتى ولادة لمصابتين بكورونا فى أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مستشى إسنا للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، عمليتى ولادة لطفلين بنجاح كبير حيث كانت الأم مصابة بفيروس كورونا فى الحالتين، حيث أن أول عملية ولادة قيصرية تمت فى 17 أبريل الماضى داخل مستشفى إسنا التخصصى التى تم تحويلها منذ شهر مارس الماضى كأول مستشفى للعزل والحجر الصحى فى جنوب الصعيد.

ونجح الفريق الطبى بالمستشفى فى إجراء أول عملية ولادة داخل المستشفى لسيدة من منطقة الكرنك مصابة بفيروس كورونا، وتمت عملية ولادة الطفلة الأولى داخل مستشفى العزل والتى تمت تسميتها "شفى" بجانب تقديم الدعم والرعاية الصحية اللازمة لها داخل غرفة الحضانات بالمستشفى.

وفى هذا الصدد، صرح وليد الضوى مدير العلاقات العامة بمستشفى إسنا التخصصى الذى تم تحويله للعزل والحجر الصحى جنوب محافظة الأقصر، أن الفريق الطبى داخل المستشفى، نجح فى إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك أثناء وجودها بالعزل الصحي لتلقى العلاج من الفيروس، مضيفاً أن المستشفى شهد أول حالة ولادة لمصابة بفيروس كورونا وتدعى "ك.م.ك" وتبلغ من العمر 31 سنة مقيمة بمنطقة الكرنك، والتى تم نقلها إلى مستشفى العزل من 4 أيام بعد اكتشاف إصابتها بفيروس كورونا وهى فى منتصف الشهر الثامن من الحمل، حيث أجرى الولادة كل من الدكتور محمد حمزة كشك طبيب النساء والتوليد ومدير العزل الصحى، والدكتور محمد صلاح الصغير طبيب أطفال، والدكتور عبد الفتاح عبد الرضى، وطبيب التخدير الدكتور أحمد عزمى، بجانب طاقم التمريض.

أما الولادة الثانية كانت فى أول ساعات اليوم الأربعاء، وتعد ثانى ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بنجاح كبير بأيادى أعضاء الفريق الطبى بالمستشفى، حيث يقول وليد الضوى مدير العلاقات العامة بالمستشفى، أنه تم بنجاح وضع سيدة في الثلاثين من عمرها تتلقى علاجها بالمستشفى مولودها فى عملية ناجحة بأيادى فريق التوليد وتحت إشراف الدكتورة إلهام محمد محمود مدير عام المستشفى.

وأضاف وليد الضوى مدير العلاقات العامة بالمستشفى، فى بيان صحفى، أن حالة الأم والجنين بصحة وعافية عقب إنهاء عملية الولادة، حيث تم إجراء العملية القيصرية تحت إشراف الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي وإستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، والدكتور وهبه الله عايش أخصائي مكافحة العدوي، وتمت العملية تحت إشراف طاقم طبي علي اعلي مستوي داخل العزل الصحي، وهم كل من الدكتور محمد حمزة كشك قائد فريق العزل الصحي وأخصائي النساء والتوليد، والدكتور محمد صلاح الصغير أخصائي النساء والتوليد، والدكتور عبد الفتاح عبد الراضي أخصائي الأطفال، والدكتور أحمد محمود عزمي مدرس مساعد رعاية وتخدير بجامعة سوهاج، والدكتور محمود محمد شومان مدرس مساعد تخدير و عناية جامعة سوهاج.

وشارك فى إجراء العملية بنجاح داخل مستشفى إسنا للعزل الصحى، من فريق التمريض كل من رضا التوني مفتشة التمريض بالأمانة العامة، وحسين عادل أخصائي تمريض عمليات بمستشفي الأقصر الدولي، وحمدية أخصائية تمريض عمليات بمستشفى الأقصر الدولي، ومن تمريض الحضانة كل من نورهان مشرفة ومهندس صيانة علاء الدين حسين.

كانت قد أعلنت مستشفى إسنا التخصصى، المخصصة للعزل والحجر الصحى بمحافظة الأقصر، الإثنين الماضى، عن إرتفاع عدد الحالات التى تعافت من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى152 بعد شفاء 7 حالات خرجوا جميعاً بصحة جيدةً، ووجهت الدكتور إلهام محمد محمود مديرة المستشفى الجديدة، الشكر لكافة أعضاء الفريق الطبى والتمريض والعاملين بالمستشفى على هذا المجهود المميز، وأكدت دورهم الكبير كأبطال فى مواجهة الفيروس، ومن بينهم سائحة سويسرية مقيمة بالأقصر، ليرتفع عدد المتعافين من المصابين بالفيروس إلى أكثر من 152 حالة متعافية من الفيروس.\\



1-المولودة-شفى-عقب-ولادتها-داخل-مستشفى-العزل-بإسنا



1-ثاني-ولادة-قيصرية-لسيدة-مصابة-بكورونا-فى-مستشفى-العزل-الصحي-بإسنا



الفريق-الطبى-بالمستشفى-خلال-عملية-الولادة



الفريق-الطبى-يرعى-الطفلة-بعد-ولادتها-بمستشفى-العزل



المولودة-بمستشفى-العزل-لدى-خروجها-من-رحم-والدتها

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إنهاء-الولادة-الثانية-بنجاح-كبير-داخل-مستشفى-العزل-بإسنا



أول-مولود-داخل-مستشفى-العزل-الصحى-بإسنا



تقديم-الرعاية-الصحة-اللازمة-للمولودة-شفى



جانب-من-أول-عملية-ولادة-داخل-مستشفى-إسنا-للعزل



جانب-من-عملية-الولادة-الأولى-بمستشفى-العزل



جانب-من-عملية-الولادة-بالمستشفى



جانب-من-عملية-الولادة-داخل-مستشفى-العزل-الصحى-بإسنا



عملية-الولادة-الثانية-داخل-مستشفى-إسنا-للعزل



فرحة-الجيش-الأبيض-بنجاح-الولادة-الثانية



فريق-التوليد-بالمستشفى-خلال-إجراء-العملية



فريق-المستشفى-خلال-الاعتناء-بالمولودة-الأولى-بمستشفى-العزل



فريق-مستشفى-إسنا-للعزل-خلال-وضع-الطفلة-بالحضانة