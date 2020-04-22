شكرا لقرائتكم خبر عن سابقة برلمانية.. مجلس النواب يصوت نداءً بالاسم على تسعة مشروعات قوانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى سابقة برلمانية، بدأ مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت نداءً بالاسم، على نحو تسعة مشروعات قوانين مرة واحدة، كان قد أخذ الموافقة عليها فى المجموع قبل هذه الجلسة.

وقال الدكتور على عبد العال إنه سوف يتم النداء أولا على أسماء نواب المحافظات البعيدة مثل البحر الأحمر وسيناء والوادى الجديد، يليها محافظات الصعيد بدءا بأسوان، على أن تكون آخر المحافظات التى سيتم النداء على أسماء نوابها هى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

وتشمل مشروعات القوانين التى يجرى الآن التصويت عليها الآتى:

1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه،

2-مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

3-مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدء من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

4-مشروع قانون مواجهة تداعيات كورونا

Advertisements

5-مسروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة

6-مشروع قانَون بتنظيم الاوضاع الخاصة لنواب المحافظين

7-مشروع قانون الضريبة على الدخل

8- تعديل قانون الطوارىء

9- - مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدول