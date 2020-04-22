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شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح المستهدفين من الامتحان الورقى قبل بدء العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحل القانونى البديل لمن امتنع عن تقديم المشروع من طلاب النقل من الثالث الابتدائى حتى الثالث الإعدادى، هو امتحان ورقى فى كل المواد، قبل بدء العام الدراسى الجديد، مؤكدة أن الامتحان الورقى لن يطبق إلا على من امتنع عن كتابة مشروع بحثى، وفى الوقت الحالى جميع الطلاب يقدمون مشاريع أبحاث، موضحة أن المستهدفين من الامتحان الورقى هم الممتنعون.
ونفت الوزارة، ما تردد بشأن إلغاء الأبحاث لطلاب النقل والاكتفاء بنتيجة الفصل الدراسى الأول خلال العام الدراسى الجارى.
وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، حسم الجدل حول مصير المشروعات البحثية لطلاب النقل والامتحانات لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام والثانوية العامة.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن القول الفصل، في إجراءات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقييم الطلاب في ضوء الظروف الاستثنائية الخاصة بجائحة كورونا، حيث تتردد أمواج من الشائعات والأكاذيب في هذا الوقت عن إلغاء وتبديل وتغيير وللأسف تمارس الكتائب الإلكترونية كافة ألوان الكذب والتضليل لبلبلة أبنائنا وأولياء امورهم.
وتابع الوزير: كل من تناول لقاءات بيني وبين رئيس الوزراء أو السيد رئيس الجمهورية أو هلل لنصر كبير بإلغاء هذا أوذاك فهو كاذب ومضلل (ناهيكم عن التطاول وإساءة الأدب) وسوف يحاسب بالقانون.
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