شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: منخفض خماسينى وارتفاع الحرارة 7 درجات الجمعة أول يوم رمضان فلكيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الجمعة المقبلة أول يوم رمضان، سيشهد طقسا غير مستقر، لافتا إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض خماسينى قادم من الصحراء الغربية، يتسبب في تأثر البلاد بكتلة هوائية لرياح جنوبية غربية محملة بالأتربة، تكون مثيرة للأتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن هذا اليوم سيشهد أيضا ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم تتراوح بين 6 لـ 7 درجات.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتجنب التعرض لآشعة الشمس يوم الجمعة والذى يتزامن مع أول يوم صيام ، فضلا عن تحذير مرضى الربو والحساسية والأمراض الصدرية بعدم الخروج بسبب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لافتا إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة نهاية يوم الجمعة على مناطق من شمال البلاد قد تمتد للقاهرة .

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد الجمعة أول يوم رمضان، ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وطقس غير مستقر، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى طقس حار نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وأمطتا خفيفة على مناطق متفرقة، ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس حار نهارا بارد ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة ، وتؤدى لاضطراب الملاحة على خليج السويس، وفى شمال الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثير للرمال والأتربة.