شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى يصف الأطباء بـ"المجاهدين"..ويعدهم بأراضي ومكافآت بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، اليوم الأربعاء، تخصيص حوافز مادية مغرية للأطباء الذين وصفهم بـ"المجاهدين"، والفرق التي تقوم برصد فيروس كورونا والعاملين في قطاع الطوارئ والمختبرات.

وبحسب تعميم داخلي نشرت وكالة كلكامش العراقية صورة منه، وقال الحجامي في كتاب موجه للدوائر التابعة لصحة الكرخ "لغرض التشجيع على رصد الإصابات بفيروس كورونا تقرر إحالة اسم كل طبيب يتمكن من تشخيص أي حالة اصابة بالمرض إلى دائرتنا لغرض إدراج اسمه من ضمن قوائم الأسماء التي سوف ترفع لغرض الحصول على قطعة أرض سكنية ومكافأة مادية".



نص القرار الداخلي

وأضاف: "يمنح الطبيب المذكور كتاب شكر وتقدير عن كل حالة شخصت في دائرتنا، وعلى كافة الأطباء التعامل مع كل حالة مشتبه بها على أنها حالة إصابة بفيروس كورونا حتى يتبين العكس بالفحوصات المختبرية والشعاعية أو أي فحص أخر معتمد".

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وتابع الحجامي: "هناك أسماء سيتم رفعها حسب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسيتم التنسيق لشمول أكبر عدد من المجاهدين، ومن ضمنهم من يقوم بالرصد الفعال والعاملين في ردهات الطوارىء والمختبرات ومن مختلف العناوين، من عامل الخدمة إلى مدير المستشفى".