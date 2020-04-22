شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب أولى ثانوى يشيدون بمنصة الامتحان التجريبى: السيستم يعمل بكفاءة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طلاب الصف الأول الثانوى العام، بمنصة الامتحان الإلكترونى، بعد انتهاء أداء امتحان اختبار مادة الكيمياء صباح اليوم، مؤكدين أن المنصة عملت بكفاءة وسيستم الامتحان أفضل من أمس بكثير، متابعين: دخلنا المنصة على طول دون مشكلات.

وقال الطالب مازن أيمن بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، إن سيستم الامتحان بعمل بكفاءة بنسبة 100%، وتم الإجابة على الأسئلة دون توقف أو خروج لسيستم الامتحان، موضحا أن تجربة الامتحان الإلكترونية كانت مهمة وضرورية للتعرف على آلية دخول منصة الامتحان والتعامل مع طبيعة وشكل الأسئلة الإلكترونية على التابلت والتى كانت لأول مرة بالنسبة لدفعة الصف الأول الثانوى العام.

وكان طلاب الصف الأول الثانوى العام، بدأوا فى العاشرة من صباح اليوم أداء امتحان مادة الكيمياء تجريبيا على التابلت من المنازل، حيث استطاع الطلاب الدخول على منصة الاختبار من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، حيث يستطيع الطلاب الدخول على منصة" https://assessment.ekb.eg/pearson/login/peg_login.jsp

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن أن الامتحان التجريبى لطلاب الصف الاول الثانوي تعقد يومى 21 و22 إبريل الجارى من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا لكل الطلاب فى جميع المحافظات حيث يؤدى الطلاب اخر امتحانين لهم فى جدول الاختبارات التجريبية فى مادتى التاريخ والكيمياء.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التجريبية للصف الأول الثانوي اليوم الأربعاء 22 إبريل 2020، هي اختبار لسعة الشبكات ومعالجة المشكلات التي تطرأ عند استخدام الطلبة لمنصة الامتحان استعدادًا لامتحانات نهاية العام، مشيرة إلى أن هذه الاختبارات ليس لها درجات أو تقييم لذا يتم عرض نتيجة الاختبار مباشرة بعد الاختبار.

وأدى طلاب الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، امتحان مادة التاريخ إلكترونيًا أمس الثلاثاء، استعدادًا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020، حيث نجح 545 ألف طالب وطالبة في أداء الامتحان حتى الساعة الواحدة ظهرًا، من إجمالي 589 ألف طالب وطالبة بمختلف محافظات الجمهورية.

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