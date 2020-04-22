شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية مهنئا السيسي بحلول رمضان: نزود عن أمن وطننا ونواصل العمل الجاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيس جمهورية مصر العربية"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، جاء بها: "بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم.. أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.. أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل على سيادتكم هذا الشهر الكريم أعواماً عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وإزدهار".

وتابع: "سيادة الرئيس ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم بنفحاته العطرة التى تسمو بالأنفس وتُعليها وتسرىِّ فضائِلهُ فى الأبدانِ فتطهرها وتزكيها.. لنستلهم من فيوض بركاته معانى سامية وقيم غالية.. تكون حافزاً لنا لمزيد من البذل والعطاء ومواصلة العمل الجاد فى سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالى والزود عن أمنه وإستقراره فى قادم الأيام ومستقبل التحديات، وكـل عــام وسيادتكم بخير.. ومصرنا الغالية فى تقدم وإزدهار وريادة".

ووجه وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب" جاء بها:" بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أن نُعرب لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب عن خالص تهنئتنا مقرونة بأصدق أمنياتنا بدوام التوفيق والسداد، سائلين المولى عز وجل لمسيرتكم المعطاءة بلوغ مرتجياتها فى أداء مجلس النواب الموقر لدوره الوطنى المخلص .. وأن يُعيد علينا جميعاً هذه الأيام المباركة أعواماً عديدة ومصرنا الغالية والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وتقدم وعزة وإزدهار.

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولى "رئيس مجلس الوزراء"، جاء بها :"

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم يُشرفنى وهيئة الشرطة أن نعرب لسيادتكم عن أصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمانى بدوام التوفيق والسداد.، واننا إذ نستعد لإستقبال شهر رمضان الكريم نترقب ما إختصه به المولى عز وجل من نفحات ورحمات وقيم سامية نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى العمل والمثابرة فى السعى والبذل من أجل رفعة الوطن ودعم مسيرته نحو المزيد من التنمية والرخاء مبتهلين إليه جل وعلا أن يُعيد علينا جميعاً هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمان ورفعة وإزدهار .

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب "شيخ الأزهر، جاء بها :ط بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لفضيلتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات، ونحن على أعتاب تلك الأيام المباركة التى تسمو فيها الأنفس وتنشد التقرب من رب السماء.. نتوجه إليه جل فى علاه أن يوفقنا جميعاً للوفاء بمسئولياتنا لتواصل مسيرتنا الوطنية الإرتقاء.. ونبتهل إليه سبحانه وتعالى أن يحفظ أزهرنا الشريف ليبقى أبد الدهر منارة تهدى سبيل القاصدين لقيم الإسلام الحنيف.. وأن يُعيد هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمان ورفعة وإزدهار .

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وبعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"، جاء بها : بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نبعث لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات.. وإننا فى ظلال تلك الأيام المباركة نتوجه للعلى القدير بخالص الدعاء أن يعيد علينا جميعاً هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى أمن وأمان ورفعة وإزدهار.. راجين منه جل وعلا أن تبقى قواتنا المسلحة الباسلة أبد الدهر درعاً وسيفاً للوطن.. ومهداً للبطولات والتضحيات وعريناً للأبطالـ حفظ الله مصر الغالية.. وأدام علينا ترابطنا شعباً وجيشاً وشرطة.. لترتقى دوماً مسيرتنا الوطنية نحو المزيد من النماء والرخاء.. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وأرسل وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق محمد فريد "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أن نعرب لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن خالص التقدير والإعزاز وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، سائلين العلى القدير أن يحفظ قواتنا المسلحة درع الوطن الحامى وسيفه الحاسم، وأن يعيد علينا جميعاً هذه الأيام المباركة ومصر دائماً فى عزة ورفعة وإزدهار .

وأرسل وزير الداخلية، برقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة " وزير الأوقاف" .. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نترقب حلول شهر رمضان المعظم أن نتقدم لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق وإننا إذ نتوجه للمولى جلت قدرته بخالص الدعاء أن يحفظ بلادنا من كل سوء لنبتهل إليه جل وعلا أن يُعيد علينا جميعاً هذه الذكرى العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة ورخاء.

وبعث وزير الداخلية، برقية تهنئة للدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية".. جاء بها:

يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل شهر رمضان المعظم أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطاً ولا تقر تفريطاً، وأن يُعيد عليكم هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وتقدم ورخاء.

ووجه وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية – بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم ، جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير لجميع الإخوة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام .. يسرنى أن أُعرب عن صادق التهنئة وخالص التمنيات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، ونحن نستقبل هذا الشهر الفضيل الذى تتجلى فيه نفحات الرحمن وفيوض بركاته على البشرية جمعاء .. ونستقى منه قيم عظيمة نستمد منها دافعاً على الإخلاص فى الأداء .. والمثابرة فى مواجهة التحديات ومواصلة العطاء..والزود بكل غالٍ لتعلو راية الوطن خفاقة فى عنان السماء .. لنتوجه إلى المولى جل وعلا .. أن يُعيد علينا جميعاً هذا الشهر الفضيل ومصر والأمة العربية والإسلامية فى أمان ورفعة وإزدهار .