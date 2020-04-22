شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا الكئيب.. مناسبات أفسدها الفيروس على المصريين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا فى مصر، واتخاذ الدولة للعديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، تغيرت الأوضاع والعادات على كافة المستويات، وحرم الفيروس المصريين من الاحتفال بالعديد من المناسبات التي اعتادوا عليها طوال تاريخهم. الفيديو التالى يرصد كيف حول الفيروس الكئيب مناسبات المصريين وأعيادهم وغير طريقة احتفالهم بها. Advertisements

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