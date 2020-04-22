رحلة استثنائية لإعادة المصريين العالقين فى الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
غادرت مطار القاهرة الدولي ، صباح اليوم الأربعاء ، رحلة مصر للطيران الاستثنائية رقم MS651 في طريقها الي الرياض ، لإعادة المصريين العالقين هناك، نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد و تعليق الرحلات الجوية كإجراء احترازي لمواجهة الفيروس ومنع انتشاره عبر المسافرين.
ومن المقرر عودة الرحلة إلي مطار مرسي علم ، علي أن يتم وضع جميع الركاب العائدين بالحجر الصحى فى أحد الفنادق المخصصة هناك لمدة 14 يوما ، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بدول الخارج .
بدأت وزارة الطيران المدنى امس الثلاثاء تسيير رحلاتها الاستثنائية والتي تستمر حتى نهاية أبريل الجاري، وتتضمن حوالي 22 رحلة طيران لإعادة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والسياحة ، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية ، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد .
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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