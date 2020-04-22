شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء أمريكيون يعترضون طريق متظاهرين طالبوا بإنهاء الحجر الصحى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجمعت مجموعات صغيرة من المتظاهرين فى مدن بجميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجًا على عمليات إغلاق كوفيد 19 المستمرة، حيث انتشرت الصور على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يوم 19 أبريل.

واعترض عدد من الأطباء طريق المتظاهرين، رافضين أى دعوات لإنهاء الحجر الصحى، والإغلاق بسبب فيروس كورونا، حيث وقف مجموعة من الأطباء أمام المتظاهرين، الذين يريدون إعادة فتح الدولة والبلد على الرغم من تحذيرات مسئولي الصحة العامة من أن القيام بذلك سيؤدي إلى المزيد من الحالات والمزيد من الموت.



اعتراضات

تواصلت صحيفة تايم مع ماكلران مصور هذه الصور التى رصد فيها اعتراض الأطباء طريق المتظاهرين، قائلا: "قررت الخروج لتوثيق الاحتجاج، بعد فترة طويلة من عجم التصوير، بدأت فى مبنى الكابيتول في وسط مدينة دنفر. كان مزدحما جدا، ارتديت قناعى وبذلت قصارى جهدى للمسافة الاجتماعية من الناس، لكنني لم أشعر بالأمان، لذلك قررت الرحيل والتجول فى الحي، رأيت ممرضتين في منتصف الشارع، جريت نحوهما وبدأت التصوير لأنهم كانوا يسدون الطريق عند الضوء الأخضر وكان الجميع يصرخون ويصرخون عليهم، وهذه هى الصور التي تراها".

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أحد المتظاهرين يصرخ فى طبيب

وتابع المصور: "أردت توثيق ما يحدث فى مدينتى الآن وإظهار ما يجري، كانت الدموع فى عيني لأنني كنت فى حالة صدمة بشأن عدد الأشخاص الذين خرجوا، وكم كان هناك غضب، لذلك اضطررت إلى حماية نفسى بالمغادرة، لم أشعر بصحة آمنة".