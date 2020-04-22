شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى "الأعلى للإعلام" توصى بحجب حسابات على التواصل الاجتماعى تروج للدعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، بحجب عدد من الحسابات التي يمثل أصحابها وكالات إلكترونية تروج للدعارة المقنعة، والتي انتشرت مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، وتحمل دعوات للفتيات صغيرات السن للمشاركة في الأمر بمقابل مادي يصل لثلاثة آلاف دولار.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أنها ناقشت الشكوى المقدمة من وزير العدل ضد موقع بوابة البرلمان، الذي نشر تصريحات منسوبة لمسئول بالوزارة على غير الحقيقة.

ومن المنتظر أن يصدر المجلس قراره بعد مناقشة توصية اللجنة بهذا الشأن خلال ساعات.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر من قبل القرار رقم 16 لسنة 2020، بشأن ما نُشر من مقالات بصحيفة المصري اليوم وموقعها الإلكتروني حول سيناء، تحت اسم مستعار "نيوتن" وقرر المجلس إلزام الصحيفة وموقعها الإلكتروني بنشر وبث اعتذارً واضحاً وصريحاً للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام ، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني.

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كما ألزم المجلس الصحيفة بأداء غرامة مقدارها مائتين وخمسين ألف جنيه ، وحجب الباب الذى نُشرت وبُثت به المواد المخالفة بالصحيفة والموقع الإلكتروني لمدة ثلاثة أشهر.

وقرر المجلس إحالة رئيس تحرير الصحيفة إلى المساءلة التأديبية بنقابة الصحفيين مع اتخاذ تدبيراً وقائياً بمنع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية من ظهوره لحين انتهاء المساءلة التأديبية.

كما قرر منع جميع الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الالكترونية من ظهور كاتب سلسلة المقالات المنشورة تحت اسم مستعار "نيوتن" وهو صلاح دياب – مؤسس الصحيفة ومساهم في ملكيتها – وذلك لمدة شهر .