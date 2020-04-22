استغلوا الأطفال في أعمال التسول.. "المشورة" تجدد حبس تشكيل عصابي 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت غرفة المشورة، بمحكمة جنوب الجيزة، بتجديد حبس 3 عاطلين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم باستغلال الصبية صغار السن في التسول، والاستيلاء على متحصلاتهم بالإكراه في بولاق الدكرور.

البداية عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لرعاية الأحداث، تفيد بتورط 3 عاطلين، لـ 2 منهم معلومات جنائية، باستغلال الأحداث من خلال دفعهم للتسول واستجداء المارة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وتبين استغلالهم لـ5 أحداث، وبسؤال المجني عليهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول، ودفعهم لتعاطي المواد المخدرة، والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.