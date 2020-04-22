الأمن الاقتصادي يضبط 10 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (859) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

كما نجحت الحملات في ضبط 9804 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، و1039 قضية تموينية متنوعة (غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.