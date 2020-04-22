بـ 5753 قطعة كمامة وجوانتي مجهولة المصدر.. ضبط مدير شركة بالسيدة زينب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقى رجال مباحث القاهرة، من ضبط مدير شركة بحوزته 5753 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - جوانتي" مجهولة المصدر بمنطقة السيدة زينب. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة المستلزمات الطبية كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته 5753 قطعة مستلزمات طبية "كمامة - جوانتي – خافض حرارة" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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