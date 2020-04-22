محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أحد الأشخاص لقيامه بتصنيع الكمامات الطبية بخامات رديئة ومجهولة المصدر. معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح (بمديرية أمن الجيزة) أفادت قيام أحد الأشخاص (ترزي، مقيم بدائرة المركز) بتصنيع (كمامات طبية) من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضاً حياة المواطنين وصحتهم للخطر. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (1000 كمامة طبية – 2000 كمامة تحت التجهيز – بكرة أستك – بكرة شاش طبي) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة . تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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كانت هذه تفاصيل خبر لتصنيعه كمامات من مواد رديئة.. ضبط ترزي بحوزته 3 آلاف كمامة في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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